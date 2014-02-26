مقدمة 2-سهم مسيعيد للبتروكيماويات يقفز في مستهل تداوله في بورصة قطر

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من نادية سليم وآمنة بكر

دبي/الدوحة 26 فبراير شباط (رويترز) - قفز سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 450 في المئة في مستهل تداوله في بورصة قطر اليوم الأربعاء وذلك في أول عملية إدراج بسوق الأسهم القطرية منذ عام 2010 متجاوزا تقديرات المحللين للقيمة العادلة بفارق كبير.

ويعكس هذا الإقبال الهائل تفاؤل المستثمرين بقطر لكنه جاء أيضا نتيجة للجهود الضخمة التي بذلتها الحكومة لتجعل السهم جذابا أمام المواطنين القطريين.

وأغلق سهم مسيعيد عند 55 ريالا ارتفاعا من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ عشرة ريالات بعدما صعد إلى 73.90 ريال أثناء الجلسة. وأضحت مسيعيد بذلك ثالث أكبر شركة مدرجة في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية.

وقال أحمد شحادة رئيس إدارة التداول لدى كيو.إن.بي للخدمات المالية قبل الإدراج إن تقديرات سعر السهم تتراوح بين 18 و21 ريالا.

وجمعت مسيعيد التابعة لشركة قطر للبترول المملوكة للدولة 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار) من طرح أولي لحصة 26 بالمئة اقتصر الاكتتاب فيه على المستثمرين القطريين. وقالت السلطات إن الطرح تلقى عددا هائلا من طلبات الاكتتاب. ويمكن للأجانب شراء ما يصل إلى 15 بالمئة من الشركة من خلال السوق.

وقال مديرو صناديق إن المستثمرين الأفراد القطريين الذين لم يتمكنوا من شراء ما يكفي من الأسهم أثناء الطرح الأولي في الشهر الماضي يتهافتون على الأسهم اليوم الأربعاء.