هبوط الليرة والاسهم التركية بعد تعليقات لاردوغان وبيانات الوظائف الامريكية

اسطنبول 7 مارس آذار (رويترز) - هبطت الليرة التركية اليوم الجمعة متأثرة بتعليقات لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بشان حظر مواقع على الانترنت وزيادة حادة في الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة في فبراير شباط تبقي البنك المركزي الامريكي في مساره نحو مواصلة خفض اجراءاته للتحفيز النقدي.

وقال اردوغان في وقت متأخر امس الخميس ان تركيا قد تحظر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في 30 مارس اذار لمنع خصومه من بث تسجيلات صوتية تزعم كشف فساد في الدائرة المقربة حوله. لكن الرئيس التركي عبدالله جول استبعد اليوم أي حظر للموقعين.

وتراجعت الليرة التركية الي 2.2040 مقابل الدولار في اواخر جلسة التداول من 2.1825 في الاغلاق السابق.

واستقر عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات عند 10.54 بالمئة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للاسهم التركية في بورصة اسطنبول منخفضا 1.42 بالمئة عند 63095.99 نقطة في اداء أضعف من مؤشر الاسواق الناشئة الذي تراجع 0.33 بالمئة.