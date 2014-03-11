الليرة التركية تهبط مع احتفاظ الاتراك بالدولارات قبل انتخابات

اسطنبول 11 مارس آذار (رويترز) - تراجعت الليرة التركية اليوم الثلاثاء مع اقبال الاتراك على شراء الدولارات والاحتفاظ بها مع توقعهم اضطرابات اثناء الانتخابات المحلية التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر وبعد ان أثارت وفاة صبي كان اصيب في احتجاجات مناهضة للحكومة الصيف الماضي مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات.

والتوترات مرتفعة بالفعل في تركيا بعد سلسلة تسجيلات صوتية تزعم الكشف عن فساد حكومي. ويقول رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إن التسجيلات "ملفقة" وتهدف الي الاطاحة به.

وتراجعت الليرة الي 2.2281 مقابل الدولار في اواخر التعاملات من 2.2200 في اواخر التعاملات في الاغلاق السابق.

وارتفع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عشر سنوات الي 10.98 بالمئة اليوم من 10.9 بالمئة عند الاغلاق امس الاثنين.

وبعد جلستين من الخسائر أغلق المؤشر الرئيسي للاسهم التركية في بورصة اسطنبول مرتفعا 0.53 بالمئة عند 63065.64 نقطة متفوقا على اداء مؤشر الاسواق الناشئة الاوسع الذي ارتفع 0.13 بالمئة.