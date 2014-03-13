صافي ربح بروة العقارية القطرية يقفز 27.3% في 2013

دبي 13 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة بروة العقارية القطرية اليوم الخميس إن صافي ربحها عن العام 2013 ارتفع 27.3 بالمئة فيما يشير إلى أن أكبر شركة تطوير مدرجة في البلاد حققت ربحا صافيا كبيرا في الربع الأخير.

وقالت بروة في بيان نشر على الموقع الالكتروني للبورصة إنها سجلت ربحا صافيا 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في 2013 ارتفاعا من 1.1 مليار في العام السابق.

ولم تذكر الشركة أرقاما فصلية.

غير أنه بالنظر إلى أن أرباح تسعة اشهر المعلنة في أكتوبر تشرين الأول انخفضت 40 بالمئة على أساس سنوي إلى 467.5 مليون ريال تشير النتائج الأخيرة إلى أن بروة حققت ربحا صافيا تجاوز 900 مليون ريال في الربع الأخير من العام.

وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن بروة حققت ربحا صافيا 392 مليون ريال في الربع الأخير من 2012.

وواجهت الشركة صعوبات في الفترة الأخيرة بسبب عبء الديون وتخلت عن أصول وخفضت التكاليف للتصدي لذلك. وكانت ديار القطرية الحكومية وافقت على شراء أصول من بروة بقيمة 7.1 مليار دولار في يونيو حزيران شملت حصتها في بنك بروة غير المدرج.

وقال بيان بروة اليوم الخميس إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع نقدي 20 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم عن 2013.