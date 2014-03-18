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البركة البحرينية تعلن توزيعات نقدية وأسهم منحة عن أرباح 2013

Tue Mar 18, 2014 12:14pm GMT
 
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الكويت 18 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة البركة البحرينية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم توزيع 3.5 سنت كأرباح نقدية لكل سهم إضافة لسهم منحة لكل 23 سهما مملوكة للمساهمين عن أرباح 2013.

وأوضحت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة سيساوي 82.2 مليون دولار مشيرة إلى ان الأمر مشروط بموافقة الجمعية العمومية المقررة في 23 من الشهر الجاري.

وأعلنت المجموعة في فبراير شباط الماضي أن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع تسعة بالمئة إلى 145 مليون دولار في 2013 بفضل توسعة أنشطتها وتحسن جودة الأصول وترشيد الإنفاق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 