بنك الإثمار البحريني يتحرك لخفض النفقات 25 مليون دولار سنويا

الكويت 18 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الإثمار الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا له اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته بدأ اتخاذ عدة تدابير تهدف إلى تحسين الأداء عن طريق تخفيض النفقات وزيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014.

وتوقع البنك الذي يعمل في قطاع التجزئة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن تؤدي التدابير المتعلقة بتخفيض التكاليف على مستوى المجموعة إلى توفير ما بين 25 إلى 35 مليون دولار سنويا.

وقالالرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم " لتحقيق الفائدة من عمليات الدمج التي تم اتخاذها على مدى السنوات القليلة الماضية علينا الآن الاستفادة من الموارد المتوفرة حاليا وتبادل أنظمة تقنية المعلومات والبنية التحتية بين بنك الإثمار البحرين وشركاته التابعة وبشكل أساسي بنك فيصل المحدود في باكستان وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من كفاءة النفقات."