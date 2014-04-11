تومسون رويترز تستكشف "فرص الأعمال" مع بورصة طهران

11 أبريل نيسان (رويترز) - أكدت شركة تومسون رويترز أنها تبحث فرص أعمال محتملة في بورصة طهران في حالة رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران.

واجتمعت مجموعة الأنباء والمعلومات العالمية مع ممثلين لبورصة طهران في لندن في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت متحدثة باسم الشركة يوم الخميس "تومسون رويترز ملتزمة بكل قواعد ولوائح العقوبات."

وأضافت "واتفاقا مع تلك القواعد .. استغل الاجتماع لبحث الاهتمام المتبادل باستكشاف فرص الأعمال المحتملة إذا سمحت العقوبات واتفقت الفرصة مع أهدافنا."

واتفقت القوى العالمية الكبرى الست الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا العام الماضي على تخفيف محدود للعقوبات الإيرانية في مقابل تعليق بعض أنشطتها النووية لستة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم تومسون رويترز إنه لم يتم بحث أي اتفاق من أي نوع خلال الاجتماع. ولم يتسن الحصول على تعليق من بورصة طهران.