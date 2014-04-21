تراجع الليرة التركية مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي

اسطنبول 21 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت الليرة التركية اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لتيسير محتمل للسياسة النقدية خلال اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولم يطرأ على الأسهم التركية تغير يذكر في تداولات ضعيفة بسبب إغلاق معظم الأسواق الأوروبية في عطلة عيد الفصح. وأغلق مؤشر بورصة اسطنبول منخفضا 0.04 بالمئة إلى 73446.69 نقطة.

وانخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية إلى 2.1356 ليرة للدولار من 2.1314 يوم الجمعة.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 10.02 بالمئة ارتفاعا من 9.99 بالمئة عند الإغلاق يوم الجمعة.