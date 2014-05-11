بورصة قطر ستدرج صندوقي مؤشرات للمرة الأولى

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الأحد إنها تعتزم إدراج أول صندوقي مؤشرات لها هذا العام وإن حجمهما سيفوق بكثير أي صندوق مؤشرات مدرج في الخليج.

ويأتي إطلاق الصندوقين في أعقاب رفع ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر إلى سوق ناشئة أواخر الشهر الجاري. وقالت البورصة إن الصندوقين سيتيحان تنوعا أكبر لفرص الاستثمار.

وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في بيان إن أحد الصندوقين سيعتمد على مخاطر أدوات الدخل الثابت للحكومة من مقترض آسيوي أما المنتج الثاني فيرجح أن يعتمد على مؤشر ممثل لقطر.

وأبدى أمله في إطلاق الصندوقين خلال ستة أشهر مضيفا أن حجمهما من حيث الأصول سيكون أكبر بكثير من أي صندوق آخر مدرج في المنطقة.

وقالت بورصة الدوحة إنها تتعاون مع هيئة السوق لاستحداث التداول بالهامش وقواعد لتغطية البيع على المكشوف. وارتفع مؤشر بورصة قطر 25 بالمئة منذ بداية العام ليسجل مستوى قياسيا جديدا.