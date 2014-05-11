مسؤول تنفيذي: تضاعف أرباح شركتي كهرباء عمانيتين بعد الإدراج

من ماثيو سميث

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير إن أرباح شركتي الكهرباء العمانيتين البطينة للطاقة والسويدي للطاقة اللتين أطلقتا طرحا عاما أوليا اليوم الأحد ويملكهما كونسورتيوم واحد سترتفع لمثليها من 2014 إلى 2018 مع استرداد تكاليف بدء التشغيل.

ويطمح ملاك الشركتين إلى جمع 62.7 مليون ريال (163 مليون دولار) من بيع 35 بالمئة في كل منهما. وتولد الشركتان أكثر من ربع كهرباء الشبكة الرئيسية في عمان حول العاصمة مسقط.

ويشترط ترخيص الشركتين اللتين بدأتا النشاط في ابريل نيسان 2013 طرحهما للاكتتاب العام وإدراجهما في بورصة السلطنة.

وقال برزمك لوبا الرئيس التنفيذي للسويدي للطاقة ومدير المشروع للطرحين في تصريحات لرويترز "إذا كان الناس يبحثون عن توزيعات قوية ويمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة فهذه فرصة جيدة .. فنحن نحقق أرباحا."

وبحسب نشرتي الطرح سيرتفع صافي ربح السويدي إلى 10.9 مليون ريال في 2018 من 4.8 مليون ريال هذا العام في حين ستزيد أرباح البطينة إلى 10.3 مليون ريال من 4.6 مليون في الفترة ذاتها.

وستظل أرباحهما قبل الضرائب والفوائد والإهلاكات واستهلاك الديون مستقرة عند حوالي 30 مليون ريال سنويا بينما تنخفض مصاريف تمويل أعمال بناء المحطات تدريجيا.

ولدى الشركتين عقود توريد مبرمة مع سلطنة عمان حتى 2028.