صحار العماني يصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 182 مليون دولار

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قال بنك صحار العماني اليوم الأربعاء إنه ينوي إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 70 مليون ريال عماني (181.8 مليون دولار) لتعزيز احتياطيات رأس المال.

وقال البنك في إشعار للبورصة إن الطرح الذي سينفذ من خلال اكتتاب خاص سيسهم في تعزيز رأس المال من المستوى الأول لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وبلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولي 9.85 بالمئة في نهاية الربع الأول وتبلغ نسبة كفاية رأس المال التي تجمع بين المستوى الأول والثاني (التكميلي) 13.28 بالمئة وفقا للبيان المالي للبنك.

وبحسب بيانات لتومسون رويترز يبلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى في بنوك سلطنة عمان بلغ 11.9 بالمئة في نهاية 2013.

كان بنك صحار قال الشهر الماضي إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع 31 بالمئة على أساس سنوي.

ويجري بنك صحار مفاوضات مع بنك ظفار منذ منتصف العام الماضي للاندماج وتكوين ثاني أكبر بنك في عمان.