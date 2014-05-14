مؤسسة ليبية تعتزم الاستثمار في البورصة وإنشاء صندوق لسد عجز الميزانية

القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس الجديد للمؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي في البلاد إن المؤسسة تعتزم استثمار مليارات الدولارات في البورصة المحلية للمساعدة في تمويل مشروعات بنية تحتية ضرورية.

وقال عبد المجيد بريش رئيس مؤسسة الاستثمار التي تملك أصولا بقيمة 66 مليار دولار إن المؤسسة تعتزم إنشاء صندوق خاص لتغطية عجز الميزانية في المستقبل وهي فكرة جاءت في الوقت المناسب الذي تضعف فيه المالية العامة بسبب احتجاجات في المنشآت النفطية.

وذكر بريش أن الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية الذي أسسته المؤسسة الليبية للاستثمار والبنك المركزي سيعزز استثماراته في البورصة المحلية الوليدة ليقدم طوق النجاة لسوق صغيرة تعاني من نقص السيولة.

وقال بريش لموقع ليبيا هيرالد الإلكتروني الذي يتخذ من طرابلس مقرا له "تريد المؤسسة الليبية للاستثمار ضخ من 20 إلى 30 بالمئة من استثمارات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية عبر البورصة الليبية الوليدة."

وأضاف أن الاستثمار في سوق الأسهم سيدعم مشروعات بنية تحتية ومن بينها خطة بمليارات الدولارات لإقامة مدينة طبية.

وقال بريش إن المؤسسة تقترح إنشاء صندوق لتخصيص الفائض من صادرات النفط لتغطية أي عجز محتمل بالميزانية في المستقبل عقب توصيات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.