البحرين تنوي طرح شركة ميناء خليفة بن سلمان للاكتتاب العام

من رانيا الجمل وأندرو تورشيا

دبي 26 مايو أيار (رويترز) - قالت وزارة النقل البحرينية إن البحرين تنوي طرح أسهم الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان للاكتتاب العام وذلك فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي تشهده المملكة منذ 2010.

ويلبي الإدراج اتفاقا تعاقديا أبرم عندما افتتح الميناء في 2009 وقد يستفيد من تعافي بورصة البحرين في الفترة الأخيرة حيث المؤشر العام مرتفع 17 بالمئة منذ بداية العام بعد انحداره بين 2008 و2012.

وتتولى ايه.بي.ام ترمينالز البحرين إدارة الميناء القادر على مناولة نحو مليون حاوية مكافئة (طول 20 قدما) سنويا وذلك بموجب عقد امتياز مدته 25 عاما.

والشركة مملوكة بنسبة 80 بالمئة لشركة ايه.بي.ام ترمينالز في هولندا وهي بدورها وحدة الموانئ لمجموعة ايه.بي مولر ميرسك الدنمركية للشحن والنفط وبنسبة 20 بالمئة لمجموعة كانو العائلية البحرينية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إنه بموجب اتفاق إدارة الميناء تتحول الشركة المشغلة من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة مفتوحة في غضون خمس سنوات من بدء النشاط التجاري.

وقالت في بيان بالبريد الإلكتروني إن الطرح يأتي تطبيقا للاتفاق المبرم مع الشركة المشغلة للميناء لكنها لم تذكر تفاصيل. وقالت إن دور الحكومة كجهة منظمة للقطاع هو ضمان تطبيق الاتفاق.

وفي الشهر الماضي قال مجلس الوزراء البحريني إنه وافق على مقترح من الوزارة لتحويل الصفة القانونية للشركة لكنه لم يذكر تفاصيل.