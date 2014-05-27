أمير قطر يوجه الشركات المدرجة برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 49%

دبي 27 مايو أيار (رويترز) - أفاد إشعار لبورصة قطر اليوم الثلاثاء أن أمير البلاد وجه الشركات المدرجة في السوق بالعمل على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة.

وغالبا لا يزيد سقف الملكية الأجنبية على 25 بالمئة في الشركات المدرجة لكن البعض رفعه فوق ذلك المستوى.