مقدمة 1-السماح للشركات القطرية برفع سقف الملكية الأجنبية إلى 49%

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من ماثيو سميث

دبي 27 مايو أيار (رويترز) - وجه أمير قطر كل الشركات المدرجة في البورصة بالعمل على رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة في خطوة قد تجذب مزيدا من السيولة إلى سوق الأسهم المزدهرة.

وأعلن التوجيه في إشعار للبورصة اليوم الثلاثاء ويأتي قبل أيام من قيام ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف قطر إلى وضع السوق الناشئة لكن التغييرات لن تكون فورية لأنها تتطلب تعديل النظام الأساسي لكل شركة وهو ما يستلزم موافقة المساهمين.

وبحسب التوجيهات الصادرة عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيعامل كل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى - الكويت والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة - نفس معاملة المواطنين القطريين بينما يسمح للأجانب من خارج دول المجلس بتملك ما يصل إلى 49 بالمئة من أسهم أي شركة.

وغالبا لا يزيد سقف الملكية الأجنبية على 25 بالمئة في الشركات المدرجة لكن البعض رفعه فوق ذلك المستوى.

كان البنك الخليجي القطري قال في فبراير شباط إن المساهمين أقروا رفع الحد الأقصى المسموح للأجانب بتملكه في أسهم البنك إلى 49 بالمئة وعزا القرار إلى رفع تصنيف السوق على مؤشرات ام.اس.سي.آي.

وقال بيان البورصة إن سقف الملكية الأجنبية سيحسب بناء على رأس المال الإجمالي لا الأسهم القابلة للتداول.

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر مستوى قياسيا مرتفعا أمس الاثنين وبلغت مكاسبه 29 بالمئة منذ بداية العام.

وفي الشهر الماضي قالت ام.اس.سي.آي إن عشر شركات قطرية ستدرج على مؤشرها للأسواق الناشئة من نهاية مايو أيار. ومن بين الشركات صناعات قطر وبنك قطر الوطني ومصرف الريان الإسلامي.