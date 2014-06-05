حصري-مصادر: تعطل زيادة رأسمال دويتشه بنك بسبب تأخر إجراءات

فرانكفورت 5 يونيو حزيران (رويترز) - واجهت خطط دويتشه بنك لزيادة رأسماله ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) تعطيلا مفاجئا أمس الأربعاء عندما أجبرت عقبة إجرائية بإحدى المحاكم البنك الألماني الكبير على تأجيل الإصدار لعدة أيام.

وقالت ثلاثة مصادر بالسوق لرويترز إن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني من قطر وهو أكبر مستثمر في البنك قدم أول مساهمة في زيادة رأس المال عندما دفع 1.75 مليار يورو مقابل 60 مليون سهم لكن محكمة في فرانكفورت استغرقت فترة أطول من المتوقع لإدراج العملية في سجل المساهمين.

وقالت المصادر إنه لا يمكن المضي قدما في الجزء الثاني من زيادة رأس المال - عن طريق إصدار حقوق قيمته 6.3 مليار يورو - إلا بعد الانتهاء من إجراءات الشريحة الأولى مما يعطل العملية البالغة قيمتها الإجمالية ثمانية مليارات يورو لكن بما لا يهددها.

ويحرج التعطيل دويتشه بنك الذي يرفع رأسماله للمرة الثانية في عامين لتقوية قاعدته الرأسمالية وتمويل إعادة هيكلة عالية التكلفة. وكان دويتشه يهدف إلى تسعير إصدار الصكوك أمس الأربعاء.

وقال مصدر "ليس أمرا جيدا لكنه لا يهدد إصدار الحقوق."

وقال متعامل ثان في السوق "إنها مشكلة فنية. لا يتعلق الأمر بحجم الطلب."

وأحجم دويتشه بنك عن التعليق.