محكمة ألمانية تعطي الضوء الأخضر لدويتشه بنك لإصدار حقوق
فرانكفورت 5 يونيو حزيران (رويترز) - أعطت محكمة في فرانكفورت الضوء الأخضر لمصرف دويتشه بنك للمضي في إصدار حقوق بقيمة 6.3 مليار يورو (8.9 مليار دولار) اليوم الخميس بعد يوم من تعطل خطط البنك بسبب مشكلة في الإجراءات.
وقال مسؤول بالمحكمة المعنية بتسجيل أسماء المساهمين إن الأسهم التي اشتراها الشيخ القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سجلت اعتبارا من اليوم.
ومن شأن ذلك أن يسمح للبنك بالمضي قدما في زيادة رأسماله بنحو ثمانية مليارات يورو على مرحلتين بعد أن تعطلت خطط الزيادة بشكل مفاجئ أمس الأربعاء بسبب إجراء في المحكمة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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