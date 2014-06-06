ارتفاع أسهم سنتريكا البريطانية بدعم تقرير عن عرض شراء قطري
لندن 6 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت أسهم شركة المرافق البريطانية سنتريكا المالكة لأكبر شركة موردة للطاقة في المملكة المتحدة اليوم الجمعة وتفوقت على أداء المؤشرات الرئيسية في أوروبا بعد تقرير صحفي قال إن مستثمرين قطريين مهتمون بشرائها.
وامتنعت سنتريكا عن التعليق على التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل الذي ذكر أن هناك "شائعات" عن أن مستثمرين قطريين خاطبوا المساهمين بعرض لشراء "كمية كبيرة من الأسهم" قبل تقديم عرض نقدي شامل.
وقال متحدث باسم سنتريكا "لا نعلق على شائعات وتكهنات بالسوق."
وارتفع سهم سنتريكا 1.5 بالمئة إلى 335.6 بنس الساعة 0730 بتوقيت جرينتش ليكون أحد أكبر الرابحين على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني ومتفوقا على أداء مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى الأوروبية الذي ارتفع 0.1 بالمئة.
وأرجع متعاملون الصعود إلى التقرير الذي نشرته الصحيفة.
وهبط سهم الشركة 3.5 بالمئة منذ بداية العام. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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