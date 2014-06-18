الليرة التركية قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع بسبب الصراع في العراق

اسطنبول 18 يونيو حزيران (رويترز) - حومت الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع اليوم الأربعاء متأثرة بالصراع في العراق وفي ظل تقارير عن اختطاف 15 تركيا آخرين على أيدي متشددين إسلاميين.

وارتفعت الليرة إلى 2.1413 مقابل الدولار الساعة 1502 بتوقيت جرينتش من 2.1517 في أواخر التعاملات يوم الثلاثاء لكنها لا تزال أقل بنحو ثلاثة بالمئة من مستواها قبل بدء المسلحين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام هجومهم في شمال العراق.

وتراجع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات قليلا إلى 9.12 بالمئة من 9.13 بالمئة عند الاغلاق يوم الثلاثاء.