تقرير: الكهرباء القابضة العمانية تخطط لجمع تمويل 2.1 مليار دولار
دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت صحيفة عمانية عن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة العمانية قوله إن الشركة المالكة لجميع شركات الكهرباء في السلطنة تخطط لجمع 800 مليون ريال (2.08 مليار دولار) من خلال قرض أو إصدار سندات بحلول منتصف العام القادم.
وأضاف عمر بن خلفان الوهيبي لصحيفة تايمز أوف عمان أن الشركة استعانت ببنك جيه.بي مورجان وبنك مسقط لتقديم المشورة بشأن خيارات جمع التمويل وإن من المرجح صدور قرار بشأن طريقة جمع التمويل خلال الشهرين القادمين.
وقال الوهيبي إن الأموال ستستخدم لتمويل توسيع شبكات نقل وتوزيع الكهرباء الخاصة بالشركات التابعة لها مضيفا أن السلطات التنظيمية تدرس حاليا خطط الاستثمارات.
(الدولار = 0.3850 ريال) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.