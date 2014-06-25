تقرير: الكهرباء القابضة العمانية تخطط لجمع تمويل 2.1 مليار دولار

دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت صحيفة عمانية عن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة العمانية قوله إن الشركة المالكة لجميع شركات الكهرباء في السلطنة تخطط لجمع 800 مليون ريال (2.08 مليار دولار) من خلال قرض أو إصدار سندات بحلول منتصف العام القادم.