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البحرين الوطنية القابضة تتخلى عن مسعى شراء حصة أغلبية في الأهلية للتأمين

Sun Jun 29, 2014 6:44am GMT
 
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دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة البحرين الوطنية القابضة التي تسعى شركة البحرين الوطنية للتأمين التابعة لها لشراء حصة أغلبية في شركة التأمين الأهلية اليوم الاحد إن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق على سعر الصفقة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة البحرين "نود أن نبين لكم بأن المساهمين مالكي الأسهم موضوع الاستحواذ بشركة التأمين الأهلية لم يتوصلوا مع البحرين الوطنية القابضة إلى اتفاق على تقييم يرضي الطرفين وبناء عليه فقد اتفقا بأنه من غير المناسب المواصلة في إتمام صفقة الاستحواذ."

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 