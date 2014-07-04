الليرة التركية تلقى دعما من هبوط اسعار النفط

اسطنبول 4 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت اسعار الاسهم والسندات التركية اليوم الجمعة في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة بينما لقيت الليرة دعما من هبوط اسعار النفط.

وارتفع سعر الليرة الي 2.1338 مقابل الدولار بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش من 2.1345 في اواخر التعاملات امس الخميس.

واستقر عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عامين عند 8.38 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للاسهم في بورصة اسطنبول 0.01 بالمئة ليغلق عند 77534.77 نقطة مظهر اداء افضل قليلا من مؤشر الاسهم في الاسواق الناشئة الذي تراجع 0.02 بالمئة.

ومازال المستثمرون قلقين بسبب المشاكل الامنية بمحاذاة حدود تركيا الطويلة مع سوريا والعراق وهو ما يقيد مكاسب الاسواق.