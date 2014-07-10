تليجراف: قطر القابضة تقلص حصتها في مجموعة بورصة لندن

10 يوليو تموز (رويترز) - نقلت صحيفة تليجراف عن مصادر قولها إن قطر القابضة ستقلص حصتها البالغة 15 بالمئة في الشركة المالكة لبورصة لندن بمقدار الثلث قبل إصدار حقوق من الشركة البريطانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمساعدتها في شراء مجموعة فرانك راسل الأمريكية لاستثمارات المؤشرات.

وذكرت الصحيفة أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مصرفية أن صندوق الثروة السيادي كلف بنك أوف أمريكا ميريل لينش وسيتي جروب أمس ببيع نحو خمسة بالمئة في مجموعة بورصة لندن عبر عملية بناء سريعة لسجل أوامر الاكتتاب.

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من قطر القابضة أو بورصة لندن. وذكرت الصحيفة أن عملية البيع جاءت في إطار "إدارة روتينية للمحافظ" وذلك نقلا عن بيان قالت إن قطر القابضة أصدرته بعد إغلاق السوق.

وكان جهاز قطر للاستثمار التابع للحكومة القطرية والشركة الأم لقطر القابضة اشترى في البداية حصة نسبتها 20.86 بالمئة في مجموعة بورصة لندن عام 2007.

وقالت تليجراف إن قيمة الحصة التي تريد قطر القابضة بيعها والبالغة 4.83 بالمئة تصل إلى 255 مليون جنيه استرليني (433.9 مليون دولار) بناء على سعر سهم مجموعة لندن عند الإغلاق أمس الأربعاء والذي بلغ 1956 بنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع بيع الحصة لمجموعة واسعة من المؤسسات وليس لمشتر واحد مضيفة أن عملية البيع ستكتمل على الأرجح بحلول وقت فتح السوق البريطانية صباح الخميس.

وذكرت أن قطر القابضة ستستخدم العائد من بيع الأسهم في الحفاظ على حصتها البالغة عشرة بالمئة في بورصة لندن دون الاضطرار إلى المساهمة بأموال إضافية في إصدار الحقوق المتوقع.