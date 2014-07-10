مصدر: قطر تبيع أسهما بقيمة 443 مليون دولار في شركة بورصة لندن

لندن 10 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن شركة قطر القابضة باعت أسهما بقيمة 260.1 مليون جنيه استرليني (442.6 مليون دولار) في شركة بورصة لندن بسعر 1915 بنسا للسهم.