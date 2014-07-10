مقدمة 2-قطر تبيع ثلث حصتها في شركة بورصة لندن

(لإضافة تفاصيل وتعليق محلل)

لندن/دبي 10 يوليو تموز (رويترز) - باعت قطر حصة نسبتها خمسة بالمئة في شركة بورصة لندن مقابل 260.1 مليون جنيه استرليني (442.6 مليون دولار) لتقلص حصتها بمقدار الثلث وتحقق ربحا نسبته نحو 20 بالمئة وفقا لحسابات رويترز.

وقالت شركة قطر القابضة - التي أسسها صندوق الثروة السيادي القطري - اليوم الخميس إنها باعت 13.62 مليون سهم في شركة بورصة لندن. وذكر مصدر مطلع أنه جرى بيع الأسهم مقابل 1915 بنسا للسهم بخصم 2.1 بالمئة عن سعر الإغلاق أمس الأربعاء.

وقالت قطر القابضة إنها لا تتوقع بيع المزيد من أسهم بورصة لندن في المستقبل القريب. وتحتفظ الشركة القطرية بحصة نسبتها 10.3 بالمئة في الشركة المالكة لبورصة لندن.

وتملك قطر القابضة استثمارات في بنك باركليز البريطاني وشركة سينسبري لتجارة التجزئة وشركة شل النفطية.

وذكر مصدران مطلعان أن قطر قد تستخدم العائد في شراء أسهم في إصدار حقوق وشيك تبيع فيه شركة بورصة لندن بعض الأسهم لجمع أموال تساعدها في تمويل شراء مجموعة فرانك راسل الأمريكية لاستثمارات المؤشرات مقابل 2.7 مليار دولار.

ومن المرجح أن تبيع شركة بورصة لندن أسهما قيمتها 1.6 مليار دولار بخصم أكبر عن سعر سهم الشركة نظرا لحجم الصفقة وهو ما يعني أن قطر قد تعيد شراء الأسهم بسعر أرخص.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن قطر اشترت حصة نسبتها 20.86 بالمئة في شركة بورصة لندن عام 2007 بسعر 1585 بنسا للسهم.