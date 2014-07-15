وقف تداول سهم مصرف الريان القطري لحين الإفصاح عن هعلومات

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - قالت بورصة قطر اليوم الثلاثاء إنها أوقفت التداول على أسهم مصرف الريان لحين إكمال المعلومات الخاصة ببيع حصة البنك في شركة سيف لوسيل للتطوير العقاري.

وقال مصرف الريان الذي تهيمن أسهمه على قيمة التداولات في البورصة إنه باع حصته البالغة 50 بالمئة في سيف لوسيل إلى الوحدة العقارية للصندوق السيادي لقطر.