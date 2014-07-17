الاسهم التركية تهبط وسط مبيعات لجني الارباح بعد خفض الفائدة

اسطنبول 17 يوليو تموز (رويترز) - هبطت الاسهم التركية اليوم الخميس وسط مبيعات لجني الارباح بعد ان خفض البنك المركزي سعر الفائدة الاساسي للمرة الثالثة في شهرين ومنيت اسهم القطاع المصرفي بخسائر حادة بعد بضعة ايام من المكاسب.

وأنهى المؤشر الرئيسي للاسهم في بورصة اسطنبول جلسة التداول منخفضا 0.59 بالمئة الي 81783 نقطة.

وبعد اربعة ايام من المكاسب توقعا لخفض الفائدة تراجع مؤشر اسهم البنوك التركية 1.45 بالمئة.

وانخفضت الليرة التركية الي 2.1295 مقابل الدولار من 2.1196 في اواخر التعاملات امس الاربعاء.

وخفض المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي لاتفاقات اعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة اساس الي 8.25 بالمئة اليوم الخميس قائلا ان اوضاع السيولة العالمية آخذة في التحسن وان تأثير ضعف الليرة على التضخم ينحسر. وخفض البنك المركزي سعر الريبو بما اجماليه 175 نقطة اساس منذ اجتماعه في مايو ايار.

واستقر عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند 8.82 بالمئة.