هبوط صافي ربح الملاحة القطرية 9.7% في النصف/1
دبي 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم الاثنين هبوط صافي أرباحها 9.7 بالمئة في النصف الأول من العام.
وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية إن صافي ربح النصف الأول المنتهي في 30 يونيو حزيران بلغ 518.29 مليون ريال (142.38 مليون دولار) مقارنة مع 573.75 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقا لحسابات رويترز حققت ملاحة أرباحا صافية قدرها 169 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع توقع محلل في كيو.ان.بي للخدمات المالية بأرباح قدرها 217.76 مليون ريال.
(الدولار = 3.6402 ريال قطري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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