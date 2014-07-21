هبوط صافي ربح الملاحة القطرية 9.7% في النصف/1

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم الاثنين هبوط صافي أرباحها 9.7 بالمئة في النصف الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية إن صافي ربح النصف الأول المنتهي في 30 يونيو حزيران بلغ 518.29 مليون ريال (142.38 مليون دولار) مقارنة مع 573.75 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.