الاسهم اليابانية مستقرة في التعاملات الصباحية

طوكيو 23 يوليو تموز (رويترز) - استقرت الاسهم اليابانية اثناء التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة بسبب المخاوف السياسية في الشرق الاوسط والتي غطت على اجواء تفاؤل اثارتها مكاسب الاسهم الامريكية والاوروبية في الجلسة السابقة.

وسجل مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 15344.05 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو بعد ان صعد 0.8 بالمئة في جلسة الثلاثاء عندما أغلق عند 15343.28 نقطة.

واستقر مؤشر توبكس الاوسع نطاقا ايضا عند 1273.57 نقطة.

وقال محللون انه مع انحسار نسبي للقلق بشان تداعيات الصراع في اوكرانيا فان السوق تركز الان على الشرق الاوسط مع مواصلة اسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة.