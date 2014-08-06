مقدمة 1-قطر ترفع سقف ملكية الأجانب للأسهم

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من امنة بكر واندرو تورشيا

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد أصدر قانونا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 49 بالمئة من أسهم الشركات القطرية المدرجة وذلك في إطار إصلاحات تهدف إلى توسعة سوق الأسهم وتطوير القطاع المالي.

وقالت الوكالة "نص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر."

ويسمح القانون - الذي أعلن عنه للمرة الأولى في أواخر مايو أيار - للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء القطري.

وفي خطوة أخرى لتحرير السوق سيعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نفس معاملة المواطنين القطريين فيما يتعلق بملكية الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يفسح مجالا أوسع للأجانب من خارج دول المجلس لتملك أسهم.

وفي الوقت الحالي تفرض الشركات القطرية المدرجة سقفا على الملكية الأجنبية لا يزيد عادة على 25 بالمئة لكن بعضها تجاوز ذلك المستوى بالفعل.

وعلى سبيل المثال قال المصرف الخليجي التجاري في فبراير شباط إن مساهميه أقروا زيادة سقف الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة.