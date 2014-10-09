انفستكورب: رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي سيتقاعد في يونيو

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مؤسسة انفستكورب اليوم الخميس إن رئيس مجلس إدارتها التنفيذي ورئيسها التنفيذي نمير قيردار سيتقاعد في 30 يونيو حزيران 2015 بعد أكثر من 30 عاما قضاها في رئاسة شركة الاستثمارات البديلة.

وذكر بيان أن محمد الشروقي الذي يتولى حاليا رئاسة منطقة الخليج لدى الشركة التي تتخذ من البحرين مقرا لها وريشي كابور المدير المالي للمؤسسة سيتقاسمان منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من أول يوليو تموز وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.