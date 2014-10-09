مقدمة 1-رئيس انفستكورب يتقاعد في يونيو 2015 بعد فترة طويلة في منصبه

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دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مؤسسة انفستكورب التي تتخذ من البحرين مقرا لها اليوم الخميس إن رئيس مجلس إدارتها التنفيذي ورئيسها التنفيذي نمير قيردار سيتقاعد في يونيو المقبل بعد أكثر من 30 عاما قضاها في رئاسة شركة الاستثمارات البديلة التي ساهم في تأسيسها.

ومن المتوقع أن يكون التخطيط لتعاقب المسؤولين على تولي القيادة قضية رئيسية في منطقة الخليج خلال السنوات المقبلة مع قيام عدد كبير من الشركات خصوصا العائلية منها بتسليم زمام الإدارة من مؤسسيها إلى جيل جديد من رجال الأعمال البارزين.

وذكر بيان أن محمد الشروقي الذي يتولى حاليا رئاسة منطقة الخليج لدى انفستكورب وريشي كابور المدير المالي للمؤسسة سيتقاسمان منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من أول يوليو تموز 2015 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

ومن المقرر أن يتولى محمد العارضي وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ سبتمبر أيلول 2008 منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي خلفا لقيردار.

وساهم قيردار الذي بلغ أواخر السبعينات من عمره في تأسيس الشركة عام 1982 ويتولى منصب رئيسها التنفيذي منذ ذلك الحين. وسيعمل قيردار مع الرجال الثلاثة من الآن وحتى موعد تقاعده في الثلاثين من يونيو حزيران 2015 لتسليم إدارة الشركة لهم.

وقال متحدث لرويترز إن العارضي القائد السابق لسلاح الجو السلطاني العماني ورئيس البنك الوطني العماني سيكون مسؤولا عن استراتيجية انفستكورب والترويج للعلامة التجارية للشركة وتطويرها.

أما الشروقي وكابور اللذان انضما إلى الشركة في عامي 2009 و1992 على الترتيب فسيتوليان مسؤولية الإدارة اليومية لانفستكورب وأدائها وعلاقاتها مع العملاء والبنوك والجهات التنظيمية.