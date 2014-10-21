بورصات الشرق الأوسط تواصل التعافي بدعم الأسهم العالمية ونتائج الشركات

من أولجاس أويزوف

دبي 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركات وتعافي الأسهم العالمية وقادت السوق السعودية الصعود بعدما تلقت أسهم شركات البتروكيماويات مزيدا من الدعم من استقرار أسعار النفط.

وتلقت الأسهم الأوروبية - التي تحدد الإتجاه بشكل كبير لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي - دعما كبيرا اليوم بعدما قالت مصادر من البنك المركزي الأوروبي لرويترز إن البنك يعد خطة لشراء سندات الشركات.

ودفع ذلك مؤشر سوق دبي لتعويض خسائره والإغلاق مرتفعا 1.5 في المئة. ولا توجد حتى الآن أي دلالات فنية واضحة على بدء أي تعاف ممتد للسوق.

وواصل المؤشر العام لسوق أبوظبي مكاسبه بعد الصعود في أوروبا وارتفع 1.1 في المئة. وزاد سهم الواحة كابيتال 1.1 في المئة بعدما حصلت الشركة على موافقة الجهة التنظيمية لإعادة شراء ما يصل إلى عشرة في المئة من أسهمها القائمة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة وكان سهم مصرف الريان داعمه الرئيسي بصعوده إثنين في المئة. وأعلن المصرف يوم الإثنين أنه حقق زيادة 22.6 في المئة في صافي ربحه في الربع الثالث من العام متفقا بشكل كبير مع توقعات المحللين.

ووصف بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ومقره الكويت النتائج بأنها إيجابية وارجع ذلك إلى جودة أصول المصرف وتحسن صافي هوامش الفائدة بينما عدلت شركة قطر الوطني للخدمات المالية تقييمها لسهم مصرف الريان إلى "أداء في مستوى السوق" من توصية "بالخفض".

وسجل المؤشر القياسي السعودي أداء أفضل من المنطقة حيث قفز 2.6 بالمئة بدعم من قطاع البتروكيماويات الذي يتمتع بوزن كبير وارتفع 3.8 بالمئة.