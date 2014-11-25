Sat 24 Dec 2016 | 18:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-اسهم الاتصالات في عمان تنزل بعد اقتراح برفع الضرائب علي إيراداتها

Tue Nov 25, 2014 7:52am GMT
 
[-] نص [+]

0725 جمت - -

* سهم أريد عمان يهبط 2.3% وعمانتل 1.5%.

* هوى السهمان امس بعدما اقترح مجلس الشورى في عمان رفع الضريبة على إيرادات شركات الاتصالات إلى 12 بالمئة من سبعة بالمئة.

* يتوقع المجلس الذي يقدم الاستشارات للحكومة العمانية أن يدر رفع الضريبة دخلا إضافيا 31 مليون ريال (80.52 مليون ريال ) في 2015.

* مؤشر البورصة العمانية يهبط 1%.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 