ريسوت للأسمنت العمانية: تكلفة الانتاج ستزيد 3% في 2015 بسبب رفع أسعار الغاز
دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة ريسوت للأسمنت العمانية اليوم الأحد إن تكلفة الانتاج ستزيد بنحو ثلاثة بالمئة العام المقبل بسبب خطط الحكومة لزيادة أسعار الغاز اعتبارا من أول يناير كانون الثاني.
وذكرت الشركة في إفصاح لسوق مسقط للأوراق المالية إنها ستحاول تعويض الأثر المالي لرفع أسعار الغاز من خلال "تنفيذ بعض المباردات التي تساهم في تخفيف التكاليف وتعزيز الكفاءة الانتاجية وإعادة هيكلة الأسعار."
وفي الاسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية بالحكومة العمانية اجراءات تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة الضرائب بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز المسال لمواجهة تهاوي أسعار النفط. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
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