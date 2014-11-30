أسمنت عمان: تكلفة الغاز ستزيد 2.1 مليون ريال في 2015

دبي 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة أسمنت عمان اليوم الأحد إن نفقاتها ستزيد 2.1 مليون ريال (5.45 مليون دولار) في عام 2015 عندما تطبق الحكومة زيادات مقترحة في أسعار الغاز.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مسقط إن الزيادة المقترحة في أسعار الغاز ستسري اعتبارا من أول يناير كانون الثاني وستزيد الأسعار سنويا بمعدلات تحددها وزارة النفط والغاز.

وأضافت الشركة أنها ستحاول "تقليل أثر هذه الزيادة في أسعار الغاز على أرباحها من خلال تحسين الانتاجية والتحكم في التكاليف وإعادة هيكلة الأسعار."

وفي الاسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية بالحكومة العمانية اجراءات تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة الضرائب بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز المسال لمواجهة تهاوي أسعار النفط.