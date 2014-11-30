لمحة-أسهم شركات الاسمنت العمانية تتراجع بفعل رفع سعر الغاز
30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -
* تراجع سهم اسمنت عمان بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة ونزل سهم ريسوت للأسمنت 9.5 بالمئة.
* أداء السهمين أضعف من أداء المؤشر العماني الذي هبط 5.7 بالمئة.
* الشركتان قالتا اليوم الأحد إنهما ستدفعان سعرا أعلى مقابل إمدادات الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2015.
* سلطنة عمان تدرس خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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