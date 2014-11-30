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لمحة-أسهم شركات الاسمنت العمانية تتراجع بفعل رفع سعر الغاز

Sun Nov 30, 2014 8:23am GMT
 
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30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -

* تراجع سهم اسمنت عمان بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة ونزل سهم ريسوت للأسمنت 9.5 بالمئة.

* أداء السهمين أضعف من أداء المؤشر العماني الذي هبط 5.7 بالمئة.

* الشركتان قالتا اليوم الأحد إنهما ستدفعان سعرا أعلى مقابل إمدادات الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2015.

* سلطنة عمان تدرس خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 