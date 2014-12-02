بروة العقارية القطرية توقع عقدا لبيع قطعتي أرض مقابل 5.34 مليار ريال

دبي 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة بروة العقارية القطرية اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدا لبيع قطعتي أرض مقابل اجمالي 5.34 مليار ريال (1.47 مليار دولار) لمشتر لم تكشف عنه.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة القطرية إنها ستسلم قطعة الأرض الأولى التي باعتها مقابل 2.63 مليار ريال بنهاية عام 2014. وسيجري تسليم القطعة الثانية التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015 .

وأضافت الشركة في البيان "تهدف هذه العملية إلى زيادة السيولة المتاحة في شركة بروة لتغطية التزاماتها المالية العديدة وأيضا تتيح لها دراسة الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة تدر العائد المستهدف بما يسهم في تدعيم المركز المالي للشركة ويعظم العائد لمساهمي الشركة."

وذكرت بروة أن المشتري شركة قطرية خاصة ليست تابعة لأي شركة مدرجة. ولم تعط مزيدا من التفاصيل.

ووفقا لبيانات رويترز تملك الحكومةالقطرية حصة 45 بالمئة في بروة. وفي اكتوبر تشرين الأول قالت بروة إنها ستبيع قطعة أرض بقيمة 2.54 مليار ريال (697.4 مليون دولار) للحكومة.

(الدولار = 3.6412 ريال قطري)