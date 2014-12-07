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لمحة-سهم ريسوت العمانية يتراجع مع الزيادة المنتظرة في سعر الغاز

Sun Dec 7, 2014 7:33am GMT
 
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0654 جمت - -

* سهم ريسوت للأسمنت العمانية يتراجع بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة إلى 1.725 ريال.

* ريسوت قالت إن أسعار الغاز سترتفع بمثيلها العام القادم ثم تزيد ثلاثة في المئة سنويا بعد ذلك.

* سيزيد ذلك تكلفة الغاز المتوقعة على الشركة بنحو 4.5 مليون ريال (11.7 مليون دولار).

* مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يهبط 1.1 في المئة.

* عدلت ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للدين السيادي العماني إلى سلبية من مستقرة مشيرة إلى مخاطر تدهور الأوضاع المالية والخارجية بعد هبوط أسعار النفط العالمية.

(الدولار= 0.3850 ريال عماني) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادة الجويلي)
 