لمحة-سهم ريسوت العمانية يتراجع مع الزيادة المنتظرة في سعر الغاز
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* سهم ريسوت للأسمنت العمانية يتراجع بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة إلى 1.725 ريال.
* ريسوت قالت إن أسعار الغاز سترتفع بمثيلها العام القادم ثم تزيد ثلاثة في المئة سنويا بعد ذلك.
* سيزيد ذلك تكلفة الغاز المتوقعة على الشركة بنحو 4.5 مليون ريال (11.7 مليون دولار).
* مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يهبط 1.1 في المئة.
* عدلت ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للدين السيادي العماني إلى سلبية من مستقرة مشيرة إلى مخاطر تدهور الأوضاع المالية والخارجية بعد هبوط أسعار النفط العالمية.
(الدولار= 0.3850 ريال عماني) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادة الجويلي)
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