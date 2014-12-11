مساهم في سونجبيرد مؤيد للعرض القطري يزيد حصته في الشركة العقارية
لندن 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت المجموعة التي تسعى لشراء شركة سونجبيرد للعقارات مالكة حي الأعمال كناري وارف في لندن اليوم الخميس إن أحد مساهمي الشركة الذين يقبلون عرض الشراء المقدم من بروكفيلد بروبرتي بارتنرز وصندوق الثروة السيادي القطري زاد حصته في سونجبيرد.
وذكرت بروكفيلد بروبرتي بارتنرز التي قدمت عرضا مشتركا مع قطر بقيمة أربعة مليارات دولار لشراء سونجبيرد أن ثيرد أفينيو مانجمنت رفعت حصتها في شركة العقارات إلى 26 مليونا و268 ألفا و989 سهما. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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