بروة العقارية القطرية تفوز بعقد حكومي بقيمة 750 مليون ريال لبناء مستودعات

دبي 15 ديسمبر كانون الأول رويترز) - قالت شركة بروة العقارية القطرية اليوم الاثنين إنها فازت بعقد حكومي بقيمة 750 مليون ريال (206 مليون دولار) لبناء وتشغيل مستودعات منخفضة التكلفة.

وبحسب بيان على موقع بورصة قطر جرت ترسية العقد من قبل شركة مناطق وتبلغ فترة التشغيل 25 عاما.

ولم يذكر البيان عدد المستودعات التي ستبنيها بروة لكنه أشار إلى أن عملية البناء ستتم خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا.

وتعمل شركة مناطق على إدارة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة في قطر بهدف توفير بنية تحتية لتسهيل ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية وخصوصا الصناعية.