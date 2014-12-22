بورصة إسطنبول تبدأ التعامل في عقود آجلة لمؤشر بورصة سراييفو

سراييفو 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - بدأت بورصة إسطنبول التي تديرها الدولة في تركيا التعامل في العقود الآجلة لأسهم 10 شركات في بورصة سراييفو للأوراق المالية وذلك في إطار خطط للتوسع قبل طرح عام أولى من المتوقع إجراؤه في النصف الأول من العام 2016.

وتحاول بورصة إسطنبول تعزيز روابطها مع البورصات الأخرى في المنطقة مثل بورصتي سراييفو والجبل الأسود مع استعداد البورصة التركية للطرح العام لأسهمها.

وقال إبراهيم تورهان رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول في مؤتمر صحفي "وضعنا هذا المشروع من أجل إقامة شبكة من المؤسسات المالية تقوم فيها إسطنبول بدور مركز رئيسي حتى تتاح للأسواق المحلية القدرة على الوصول إلى مجمع أكبر للسيولة."

وقال تورهان ان بورصة إسطنبول تعتزم إقامة طرح عام أولى لأسهمها في النصف الأول من عام 2016.

وقال "في النصف الأول من عام 2016 سنعمل من أجل الطرح العام الأولي." وكانت الحكومة التركية فوضت بورصة اسطنبول القيام بتنظيم الطرح العام وإدارته.

وأضاف قوله إن بورصة إسطنبول وقعت شراكة إستراتيجية العام الماضي مع سوق ناسداك في الولايات المتحدة.