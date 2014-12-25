بنك ظفار العماني يعتزم زيادة رأسماله بنحو 300 مليون دولار وإصدار أدوات دين

دبي 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك ظفار ثالث أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول إنه يعتزم زيادة رأسماله عن طريق إصدار أدوات رأسمالية من المستوى الأول في حدود 115.5 مليون ريال عماني (300 مليون دولار) خلال عام 2015.

وأضاف البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إنه سيصدر كذلك "أدوات دين عليا غير رأسمالية" في حدود 500 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال البيان إن ذلك يأتي في إطار سعي البنك لتعزيز قاعدة رأس المال وتمويل خطط النمو في السنوات القادمة.

وسيدعو البنك المساهمين إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية للنظر في ما سبق والموافقة عليه. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول موعد زيادة رأس المال أو إصدار أدوات الدين.