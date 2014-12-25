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صعود سهم الأنوار القابضة العمانية بدعم من خطة لإعادة شراء أسهم

Thu Dec 25, 2014 6:43am GMT
 
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0629 جمت -

* سهم الأنوار القابضة في سلطنة عمان يقفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة إلى 0.212 ريـال عند الفتح.

* مجلس إدارة الشركة يقول إنه قرر بحث إمكانية إعادة شراء ما يصل إلى عشرة بالمئة من أسهمها بسعر 0.223 ريـال للسهم.

* الخطة تنتظر موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

* الشركة الاستثمارية القابضة تركز بالأساس على القطاع المالي وسهمها ينخفض 38 بالمئة منذ بداية العام.

* المؤشر الرئيسي للبورصة العمانية يرتفع 0.2 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 