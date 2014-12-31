بنك مسقط يبيع أنشطة الوساطة إلى الخليجية بادر لأسواق المال

دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك مسقط أكبر بنك في سلطنة عمان إنه باع أنشطة الوساطة التابعة له إلى الخليجية بادر لأسواق المال وهي شركة وساطة تتخذ من السلطنة مقرا.

وقال البنك في بيان أمس الثلاثاء إن قرار بيع أنشطة الوساطة جاء بعد "دراسة عدد من الخيارات الاستراتيجية المتاحة لتطوير أعمال البنك". ولم يذكر قيمة الصفقة.

وأضاف "على ذلك ستتوقف كافة أعمال الوساطة بالبنك اعتبارا من 10 فبراير 2015 كما ستتم مخاطبة زبائن الوساطة حول الموضوع لتسهيل انتقال سلس لمحافظهم."

كان بنك مسقط قال في يونيو حزيران إنه يدرس بيع وحدة الوساطة ضمن عدد من الخيارات المطروحة لها.

ولا يذكر البنك تفاصيل الأداء المالي لأنشطة الوساطة في تقاريره السنوية. ويقول الموقع الإلكتروني للبنك إن قسم الوساطة يقدم خدمات الوساطة في الأوراق المالية إلى العملاء المحليين والأجانب بمن فيهم المؤسسات التي تستثمر في الأسواق الناشئة.

وتشير بيانات البورصة إلى أن القسم حاز ثالث أكبر حصة من تداولات الأوراق المالية في سلطنة عمان العام الماضي والتي بلغت نسبتها 10.6 بالمئة. ووصل إجمالي قيمة الأوراق المالية التي جرى تداولها في 2013 إلى 239.1 مليون ريـال (623 مليون دولار).