لمحة-سهم بيت التمويل الخليجي يقفز في دبي بعد الفوز بدعوى قضائية
5 يناير كانون الثاني (رويترز) -
* أسهم بيت التمويل الخليجي البحريني المدرجة في دبي تقفز 3.4 بالمئة في المعاملات المبكرة.
* الشركة قالت اليوم الاثنين إنها فازت بدعوى قضائية قيمتها 11.5 مليون دولار تتعلق باستثمارها في شركة قطرية.
* محكمة في البحرين أسقطت دعوى قيمتها 13.8 مليون دولار بحق بيت التمويل الخليجي أقامها عصام جناحي رئيس مجلس الإدارة السابق الذي استقال في 2013.
* تراجع المؤشر العام لسوق دبي ثلاثة بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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