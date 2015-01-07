الخليج الدولية للخدمات القطرية تقول إنها لم تتأثر بهبوط النفط

دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الخليج الدولية للخدمات القطرية اليوم الأربعاء إن أعمالها لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط وإن مجلس الإدارة يوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 5.5 ريـال للسهم عن 2014.

وقالت الشركة القابضة التي تعمل في التأمين والطيران والنفط والغاز والتموين إن عقودها تقوم على أسعار ثابتة لأجل ثلاث إلى خمس سنوات في المتوسط.

وانحدرت أسعار النفط أكثر من النصف عن ذروتها المسجلة في يونيو حزيران بفعل بواعث القلق من تخمة معروض مما أثار مخاوف بعض المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية من تأثر أرباح الشركات.

وقالت الشركة إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 5.5 ريـال للسهم عن 2014. وفي السنة السابقة دفعت الشركة توزيعا قدره ريالان للسهم مع سهم مجاني لكل أربعة أسهم في حوزة المستثمرين حسبما أفاد إشعار للبورصة صدر في مارس آذار 2014.