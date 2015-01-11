لمحة-سهم صناعات قطر يهوي 10% بعد توزيعات نقدية مخيبة للآمال
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* سهم صناعات قطر ثاني كبرى شركات البتركيماويات في الشرق الأوسط يهوي بالحد الأقصي المسموح به في جلسة واحدة 10 بالمئة.
* الشركة أعلنت الخميس الماضي أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية عن 2014 بواقع سبعة ريالات للسهم.
* التوزيعات المقترحة تقل كثيرا عن توزيعات 2013 التي بلغت 11 ريالا وعن متوسط توقعات المحللين بتوزيع 11.13 ريال.
* مؤشر البورصة القطرية ينخفض 1.7 بالمئة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير مروة رشاد)
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