لمحة-تراجع سهم قطر الوطني 2.4% بعد نتائج دون المتوقع

* البنك كشف أمس الثلاثاء عن زيادة 3.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء دون التقديرات بقليل حيث حقق 2.45 مليار ريـال بينما كان متوسط التوقعات 2.57 مليار.