لمحة-تراجع سهم قطر الوطني 2.4% بعد نتائج دون المتوقع
0645 جمت -
* أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنك خليجي تتراجع 2.4 بالمئة.
* البنك كشف أمس الثلاثاء عن زيادة 3.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء دون التقديرات بقليل حيث حقق 2.45 مليار ريـال بينما كان متوسط التوقعات 2.57 مليار.
* لكن البنك اقترح توزيعا نقديا أعلى من المتوقع لعام 2014 عند 7.5 ريـال ارتفاعا من سبعة ريالات في 2013.
* مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.1 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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