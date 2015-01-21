مصحح-لمحة-سهم بنك الدوحة يرتفع بعد توزيعات في حدود التوقعات
(لتصحيح أرباح الربع الأخير من العام الماضي إلى 219 مليون ريـال من 250 مليون ريـال في النقطة الثانية)
21 يناير كانون الثاني (رويترز) -
* سهم بنك الدوحة يرتفع ستة بالمئة إلى 58.70 ريـال في المعاملات المبكرة.
* البنك حقق 219 مليون ريـال (60.15 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي بينما كانت توقعات المحللين 307.7 مليون ريـال.
* لكن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية لعام 2014 أربعة ريالات للسهم وهو ما تماشى مع التقديرات.
* السهم تراجع 3.9 بالمئة في الجلسة السابقة مما يشير إلى أن السوق كانت تتوقع نتائج سيئة.
* المؤشر القطري مرتفع 0.4 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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