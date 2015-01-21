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مصحح-لمحة-سهم بنك الدوحة يرتفع بعد توزيعات في حدود التوقعات

Wed Jan 21, 2015 1:27pm GMT
 
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(لتصحيح أرباح الربع الأخير من العام الماضي إلى 219 مليون ريـال من 250 مليون ريـال في النقطة الثانية)

21 يناير كانون الثاني (رويترز) -

* سهم بنك الدوحة يرتفع ستة بالمئة إلى 58.70 ريـال في المعاملات المبكرة.

* البنك حقق 219 مليون ريـال (60.15 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي بينما كانت توقعات المحللين 307.7 مليون ريـال.

* لكن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية لعام 2014 أربعة ريالات للسهم وهو ما تماشى مع التقديرات.

* السهم تراجع 3.9 بالمئة في الجلسة السابقة مما يشير إلى أن السوق كانت تتوقع نتائج سيئة.

* المؤشر القطري مرتفع 0.4 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 